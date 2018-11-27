صحيفة: إنجازات إماراتية تُعطي الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام مذاقا خاصا

كتبت صحيفة خليجية، "تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بالذكرى الـ47 لليوم الوطني والتي تحظى هذا العام بأهمية خاصة لارتباطها مع " عام زايد" وكذلك لحجم الإنجازات الكبيرة الذي حققته الدولة خلال العام 2018 ويواكب اليوم الوطني الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "ويأتي اليوم الوطني هذا العام بعد كم من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة وبسواعد أبنائها حيث شكلت الإمارات خلال عام 2018 نموذجا استثنائيا في جوانب التنمية كافة من خلال ما حققته من إنجازات علمية واقتصادية واجتماعية استطاعت خلالها السير نحو غد أفضل لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.

وأشارت إلى أن الإمارات دخلت خلال عام 2018 عصر التصنيع الفضائي الكامل بعد نجاحها بإطلاق " خليفة سات " الذي أشرف على صناعته وتطويره مهندسون إماراتيون بنسبة 100 في المئة وفي مطلع سبتمبر الماضي أعلنت الإمارات للعالم اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية وحافظت على نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية لهذا العام وأكدت صدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث احتلت المركز الأول بينما احتلت المركز الــ17 على المستوى العالمي وحصلت على المركز الأول عالميا في مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي وتصدرت الدولة التصنيف العالمي بصفتها أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

واختتمت إنه هذا والعديد من الإنجازات الأخرى التي أعطت الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام مذاقا خاصا وحفاوة متميزة.