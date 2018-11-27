طقس المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

كما توقعت أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وشهدت معظم مناطق المملكة خلال الأيام الماضية هطول أمطار رعدية غزيرة مع تساقط للثلوج.