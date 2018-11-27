شكرا لقرائتكم أميركا: روحاني يزيد من عزلة النظام والشعب الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني - التي دعا فيها إلى تدمير إسرائيل - بأنها تصريحات تثير التوتر في المنطقة.

وقال بومبيو في بيان لوزارة الخارجية: "روحاني شجع، في مؤتمر دولي حول الوحدة الإسلامية، المسلمين في جميع أنحاء العالم على الاتحاد ضد الولايات المتحدة، وهذه خطوة خطيرة وغير مسؤولة تزيد من عزلة إيران".

وأكد البيان أن النظام الإيراني ليس صديقاً لأميركا أو إسرائيل، لأنه ينادي مراراً وتكراراً بقتل الملايين، بمن فيهم المسلمون.

وأكد البيان أن الشعب الإيراني لا يتفق مع حكومته، التي تمثّله بشكل سيئ أمام العالم منذ 39 عاماً، حيث تمارس الاستبداد عليهم لفترة طويلة جدا.