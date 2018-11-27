شكرا لقرائتكم خبر عن داعية أزهرى يكشف شبهات السلفيين فى تكفير تارك الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الداعية الأزهرى أحمد البهى، هجوما عنيفا على التيار السلفى، بسبب تكفيرهم لتارك الصلاة، مشيرا إلى أن التيار السلفى أخذ برأى بعض المذاهب فى ذلك الأمر وتشددوا فى عدم قبول غيره من المذاهب التى فرقت بين ترك الصلاة جحودا وتركها تكاسلا.

وأضاف الداعية الأزهرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أغلب تاركى الصلاة بالفعل يتركونها تكاسلا لا جحودا، والتوسع فى التكفير سيتسبب فى ابتعاد الناس عن الدين وسيحدث شروخ مجتمعية بين الأفراد والعائلات.

وكان دائما ما تخرج دار الإفتاء وعلماء الأزهر ليردوا على فتاوى التيار السلفى، كان أخرها تحريم السلفيين للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وهو الأمر الذى ردت عليه دار الإفتاء حينها بالتأكيد على أن الاحتفال بهذا اليوم حلال شرعا، ويعتبر ممن يسنون سنة حسنة فى الإسلام ولا يوجد به أى شبهة حرام.