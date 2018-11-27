نانسى عقيل.. جاسوسة أم ناشطة حقوقية؟

اليوم الجديد - ثروت منصور
تثير سبوبة تقديم التقارير للمؤسسات الغربية شهوة العديد من النشطاء فى الخارج للعمل على جمع معلومات عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر ودول الشرق الأوسط فى مقابل الحصول على تمويل مادى مغرٍ من المؤسسات الدولية والجهات المانحة.
فى الأسبوع الماضى أشاد نشطاء أمريكيون بإطلاق معهد «التحرير لدراسات الشرق الأوسط»، فى واشنطن والذى تديره المصرية نانسى عقيل، نشرة أمنية أسبوعية عن الأوضاع فى مصر، مشيرين إلى أن هذا التقرير يقدم معلومات تفصيلية عن كافة الأحاديث التى تشهده القاهرة وباقى...
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