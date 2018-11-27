إسكان الحكومة للأغنياء.. وخبراء: لابد من النظر لمحدودي الدخل

اليوم الجديد 75 % من الشعب المصرى غير قادر على أسعار الشقق الفاخرة أجمع خبراء عقاريون ونواب فى لجنة الإسكان بمجلس النواب على أنه لابد من تغيير سياسة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن الأطروحات التى تقوم بها مثل سكن مصر أو دار مصر ومشروع جنة للإسكان الفاخر، مطالبين وزير الإسكان بضرورة التوسع كثيرا نحو مشروع الإسكان الاجتماعى وتنفيذ أكبر قدر من هذه الوحدات فى مختلف المحافظات لمحدودى ومتوسطى الدخل. يقول الدكتور سعيد عبد الوهاب الخبير العقارى، إننا نأخذ على وزير الإسكان كثرة طرح وحدات سكنية بمشروعات الوزارة التى...

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