بوتين يعبر عن "قلق بالغ" إزاء قرار أوكرانيا فرض قانون الطوارئ

عبر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ للمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ عن قلق موسكو "البالغ" في أعقاب فرض ​أوكرانيا​ قانون الطوارئ مطالبا المستشارة بإقناع كييف بعدم القيام بأي عمل "متهور"، وفقا لبيان للكرملين الثلاثاء. وفي مكالمة هاتفية مع ميركل عبر بوتين عن "قلق بالغ بسبب قرار كييف فرض قانون الطوارئ" و"أمل أن تتمكن ​برلين​ من التأثير على السلطات الأوكرانية واقناعها بعدم القيام بمزيد من الأعمال المتهورة".

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