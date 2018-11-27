الحكومة البريطانية: البرلمان سيصوت على البريكست في 11 كانون الأول

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، أن "البرلمان سيصوت على اتفاق خروج ​بريطانيا​ من ​الإتحاد الأوروبي​ يوم الثلاثاء 11 كانون الأول".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ قد أكدت، خلال جلسة أمام ​البرلمان البريطاني​ بعد موافقة الإتحاد الأوروبي على "البريكست"، أن "الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول الإنسحاب منه هو الأنسب لبريطانيا"، مشيرة إلى أننا "سنتعامل مع قضية ​جبل طارق​ كما تعاملنا من قبل والوضع القانوني لمنطقة جبل طارق لن يتغير".