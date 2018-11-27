الحكومة البريطانية: البرلمان سيصوت على البريكست في 11 كانون الأول

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، أن "البرلمان سيصوت على اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 11 كانون الأول".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أكدت، خلال جلسة أمام البرلمان البريطاني بعد موافقة الإتحاد الأوروبي على "البريكست"، أن "الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي حول الإنسحاب منه هو الأنسب لبريطانيا"، مشيرة إلى أننا "سنتعامل مع قضية جبل طارق كما تعاملنا من قبل والوضع القانوني لمنطقة جبل طارق لن يتغير".
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