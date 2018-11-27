المستشار السابق لترامب جورج بابادوبولوس ينفذ حكم السجن بحقّه لأسبوعين

بدأ جورج بابادوبولوس وهو المساعد السابق في حملة الرئيس ​دونالد ترامب​ الانتخابيّة وكان نقطة انطلاق التحقيقات في التدخّل الروسي في ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية تنفيذ حكم بالسجن بحقّه مدة أسبوعين لكذبه في إفادة أمام مكتب التحقيق الفدرالي.

ودخل جورج بابادوبولوس وحدة الحماية المخفّفة في أوكسفورد في سجن ويسكونسن الفدرالي بعد مرور أكثر من عام على إقراره بذنبه بالكذب في التحقيق في إحدى أولى القضايا التي أثارها المحقّق الخاص ​روبرت مولر​، وفق ما أكدته مصلحة السجون.

وبابادوبولس الذي كانت اتصالاته مع ​روسيا​ محور التحقيق في التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا هو الشخصية الثانية في تحقيق مولر الذي يُحكَم عليه بالسجن بعد المحامي اللندني أليكس فان در زوان الذي سجن 30 يوما لإفادته الكاذبة بشأن عمله مع ​بول مانافورت​ رئيس حملة ترامب عام 2016.