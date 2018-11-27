قرقاش: مستحيل أن يقاد العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية أنور بن محمد قرقاش أنه من المستحيل أن يقاد ​العالم العربي​ من عواصم إقليمية غير عربية وأن الرهان على ​الرياض​ و​القاهرة​ كنواة لتوجه وسطي معتدل يقينا التغول الإقليمي في شؤوننا.

واشار في تصريح له، الى ان "جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العربية والتي بدأها في ​الإمارات​ في غاية الأهمية، فهي تؤكد موقع ​السعودية​ الأساسي في محور الاعتدال العربي وتتصل بزيارته إلى ​الأرجنتين​ ضمن إجتماع مجموعة 20، الدور السعودي لا غنى عنه لاستقرار المنطقة ولن تنجح الحملات المغرضة في تقويضه".

وأضاف: أثبت النفوذ والتدخل الإقليمي أنه عنصر عدم استقرار في الشأن العربي ومن المستحيل أن يقاد العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية، ومن هنا يأتي رهاننا على الرياض والقاهرة كنواة لتوجه وسطي معتدل يقينا التغول الإقليمي في شؤوننا.