عدنان طرابلسي يرجّح عبر "النشرة" اننا قد نكون على أبواب أزمة جديدة بموضوع النفايات

نبّه النائب في "اللقاء التشاوري" ​عدنان طرابلسي​ من خطورة الوضع الاقتصادي لافتا الى انه ومع مرور الايام نعود خطوات الى الوراء بدل ان نتقدم الى الامام. وشدّد على أهميّة تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة بأسرع وقت ممكن لمعالجة الوضع الذي نرزح تحته. وقال: "من هنا أهمية أن تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل القوى السياسية لتكون بذلك قادرة على الانتاج".

واذ رفض طرابلسي في حديث لـ"النشرة" تناول الملف الحكومي وما يُعرف بـ"العقدة السنية"، دعا كل الفرقاء للتعاون والاستنفار لمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي خاصة واننا على ابواب فصل الشتاء وكل ما يرتبه ذلك من تحديات على المواطنين اللبنانيين. وقال: "للأسف مع بداية الأمطار شهدت بيروت ما شهدته مؤخرا وهو ما يستوجب التحقيق والمحاسبة.

المقصّرون والصرف الصحّي

وأوضح طرابلسي أنه في إطار متابعة الإهمال في قضية مجارير الصرف الصحي في محلة ​الرملة البيضاء​ في بيروت، اجتمعت لجنة الأشغال النيابية يوم أمس الاثنين بحضور ​نواب بيروت​ ووزير الداخلية ومدّعي عام التمييز، لافتا الى ان اللجنة استمعت إلى رئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ ومحافظ بيروت ورئيس ​بلدية بيروت​ ورئيس ​بلدية الغبيري​ ورئيس التنظيم المدني ومدير ​مياه بيروت​ وجبل لبنان ومهندسين وفنيين.

وطالب طرابلسي بمحاسبة المقصرين في هذه القضية ورفع الغطاء عنهم وإزالة التعديات عن الأملاك العامة، كما دعا لاعتماد حلول جذرية لمشاكل بيروت عاصمة الوطن ومعالجة الفساد والإهمال الذي يطالها.

أزمة ​نفايات​ جديدة؟

وحذّر طرابلسي من "اننا قد نكون مقبلين على ازمة نفايات جديدة، اذا لم يتم اعتماد العلاجات اللازمة للتصدّي لها، واتخاذ الاجراءات مناسبة وخاصة في ​الكوستابرافا​"، لافتا الى ان المكب هناك يشكل خطرا كبيرا على الطيران المدني اذا استمر الوضع على ما هو عليه. وأضاف: "​مطار بيروت​ متنفسنا الوحيد، ولا مصلحة لاحد بأن تنفجر ​أزمة النفايات​ مجددا في وجهنا، لذلك المطلوب اعتماد كل الوسائل الصديقة للبيئة للتصدي للازمة والاهم الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال".

وأشار طرابلسي الى أن "استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه ينذر بمخاطر، لذلك من الضروري الاسراع بتشكيل الحكومة للتصدّي لها والانصراف لمحاربة الفساد، وهو ما ينادي الجميع به وما نأمل أن يُترجم عمليا على الارض وأن يتم رفع الغطاء عن الفاسدين ووقف الصفقات والهدر".