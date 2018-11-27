الأخبار:المشنوق هو صاحب مخرج تحويل الهبة الروسية من الجيش لقوى الأمن

علمت "الأخبار" أن "مخرج" نقل الهبة الروسية من الجيش ال​لبنان​ي إلى ​قوى الأمن الداخلي​ ابتدعه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​، إلّا أن الجانب الروسي لم يتبلغ رسمياً حتى الآن ما أعلنه رئيس الحكومة المكلف سعد ​الحريري​ أمس، بل إن الجانب الروسي وُضع بعد إثارة الضجّة في أجواء نقاشات لحلّ أزمة الهبة مع ​روسيا​، ومنها تحويل الذخائر إلى قوى الأمن الداخلي أو ​الأمن العام اللبناني​.

من جهتها، أشارت مصادر روسية معنية بالملفّ إلى أن "المسألة ليست الهبة العسكرية، بل مسار ومستقبل التعاون العسكري بين البلدين".

وكان المكتب الإعلامي للحريري قد أصدر بيانا ليلاً نفى فيه رفض لبنان للهبة الروسية، معلناً أن "الجانب الروسي تبلّغ الموافقة على تسلّم الهبة، التي ستذهب للزوم قوى الأمن الداخلي في ​وزارة الداخلية​".