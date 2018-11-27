التحكم المروري للنشرة: سقوط 3 قتلى و 11 جريحا بحوادث سير خلال 24 ساعة

أفادت غرفة "​​التحكم المروري​" لـ"النشرة" ان "​حركة السير​ كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من ​ضبية وصولا إلى ​جل الديب​ ​، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور​ كثيفة من ​ خلدة وصولا الى انفاق ​المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة ناشطة من ​اليرزة​ وصولا حتى الصياد. وفي داخل العاصمة الحركة كثيفة من ​الكولا​ الى ​المدينة الرياضية. وعلى اوتوستراد ​الياس الهراوي​ باتجاه ​الاشرفية.

من جهة اخرى، سجلت الغرفة خلال الـ24 ساعة الماضية، سقوط 3 قتلى و 1 جريحا نتيجة 9 حوادث سير​، وتم ضبط 896 مخالفة ​سرعة زائدة​.