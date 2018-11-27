أستراليا: عضوة البرلمان عن حزب الأحرار تستقيل وتضع الحكومة في مأزق

تعرضت الحكومة الأسترالية لضربة موجعة بعد أن أعلنت عضوة البرلمان عن حزب الأحرار جوليا بانكس استقالتها من الحزب، و انضمامها للنواب المستقلين في البرلمان، الأمر الذي يضعف من أغلبية النواب التي تحتاجها الحكومة لتمرير القوانين في البرلمان.

وأعلنت بانكس قرارها في مجلس النواب اليوم، في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء سكوت موريسون على شاشة التلفزيون على الجانب الآخر من مبنى البرلمان، معلنا عن أن ميزانية الدولة لعام 2019 سيتم تقديمها للبرلمان في أبريل.

تأتي هذه الاستقالة بعد سلسلة انتقادات من النائبات الليبراليات ضد حزب الأحرار بسبب ما وصفته النائبات بسياسة الاستقواء والتهديد ضد النساء في الحزب لإجبارهن على غتخاذ مواقف سياسية معينة.

وانتقدت "بانكس" الحزبين الرئيسيين الأحرار و العمال للعب "الألعاب السياسية" بدلاً من العمل لصالح الاستراليين.

لكن النائبة قالت أنها ستمنح صوتها للحكومة حال التصويت على الثقة، لكنها لن تصوت على مشاريع قوانين الحكومة.

حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون كانت قد عانت بالفعل بعد انتخاب كيرين فيلبس كنائبة مستقلة في مقعد وينتورث الذي كان يشغله رئيس الوزراء المخلوع مالكولم تيرنبول.

في هذا السياق علق رئيس حزب الخضر ريتشارد دي ناتالي على خبر استقالة جوليا بانكس في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان قائلا إن أعضاء البرلمان من حزب الأحرار "يتساقطون مثل الذباب".