أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018م

صحيفة الجوهرة الرياضية : الهلال يحشد أسلحة الدمار لدحر “جيش زنزبار ” ” بعثة الضيوف ” تشيد بـــ” الجوهرة الزرقاء” .. ” الثعلب ونزار” في ” القائمة الاساسية “.. و” مبومبو ” في المقدمة الهجومية ” الزعفوري ” يطالب باحترام المنافس ” الزنزباي ” .. و” مدرب الجيش ” يشغل المواجهة ويراهن : سنفوز بالثنائية في امدرمان ” الاصابات ” تجتاج المريخ قبل منازلة ” الافاعي ” .. ” الاتحاد ” يتراجع عن تقييد ” الاندية ” بالاعب تحت السن .. مفاجآت في قائمة ناديي القمة بــ” الكاف ” .. و” الاحمر ” يكتفي ” بـــ” 23″ لاعبا صحيفة قوون : هلال الأبطال يستهل المشوار بجيش زنزبار أمبومبو جيوفاني والطوربيد والشعلة يقودن المقدمة الهجومية .. والروابط التشجيعية تكمل الجاهزية تصريحات مثيرة لمدربي الفريقين في المؤتمر الصحفي .. وروح طيبة في الاجتماع اتقليدي جدل حول قرار الاتحاد بمشاركة نجوم الشباب في الممتاز.. واتحاد الخرطوم يحدد 19/1 موعداً للانتخابات مدرب المريخ : الإصابات مهدد رئيس للطموحات صحيفة الصدى : بكري المدينة يغادر إلى القاهرة ويغييب عن مباراة الأوغندي مجلس المريخ يطالب سيف تيري بالانخراط في التدريبات .. وبوادر أزمة بين الاتحاد وأندية الممتاز الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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