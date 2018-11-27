اعتقالات وإخطارات هدم في الضفة

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقل جيش الاحتلال 10 فلسطينيين -بينهم طفل- من الضفة الغربية فجر الثلاثاء، كما سلّم إخطارات بالهدم لمنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن خمسة من معتقلي هذه الليلة من مدينة قلقيلية، وهم عضو الهيئة الإدارية لنادي إسلامي قلقيلية يزن عبد الرحمن داود، ومحمد بلال فريج، ومصعب معزوز دلال، وشادي رضوان، إضافة للشاب جواد أحمد صوان من قرية إماتين قرب قلقيلية.

وعُرف من المعتقلين أيضًا مؤيد غازي وجمال إبراهيم أبو عمر من جماعين في نابلس، وشحادة الحبش من جنين، والطفل نور عبد العزيز الهندي من بيت امر شمال الخليل.

وفي سياق آخر، سلّمت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم ثلاثة مساكن وبركس في منطقة الخالدية جنوب شرق يطا، جنوب الخليل.

وأفاد راتب جبور، الناشط ضد الجدار والاستيطان جنوب الخليل، إن المساكن والبركس تعود للأشقاء محمود ومحمد وخليل عيسى ربعي، وهي موجودة في أرض يُريد الاحتلال الاستيلاء عليها لتوسيع الاستيطان باتجاهها.