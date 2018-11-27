مجلس إدارة نيسان يختار خليفة كارلوس غصن 17 ديسمبر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 08:14 صباحاً - ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء أن مجلس إدارة شركة #نيسان موتور للسيارات سيختار خليفة #كارلوس_غصن في رئاسة المجلس يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت نيسان أقالته من منصبه الأسبوع الماضي لمزاعم بارتكابه مخالفات مالية.

وقرر مجلس إدارة #ميتسوبيشي_موتورز، الاثنين، عزل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، بعد إلقاء القبض عليه وإقالته من جانب حليفتها نيسان.

وقالت ميتسوبيشي إن رئيسها التنفيذي، أوسامو ماسوكو، سيتولى بشكل مؤقت منصب رئيس مجلس الإدارة.

وكان غصن قد نفى اتهامه بتهريب وإخفاء جزء من مكافآته وأمواله.

وقال تلفزيون (إن.اتش.كيه) الرسمي الياباني، الأحد، إن الرئيس السابق لشركة نيسان الذي اعتقل يوم الاثنين الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية نفى التهم المنسوبة إليه.

وأوضح التلفزيون أن غصن، الذي لم يدلِ بتصريحات علنية، قال للمحققين إنه لم يكن ينوي إخفاء جزء من مكافآته في الوثائق المالية.

واتهم مدعون يابانيون من نيسان غصن بعدم الكشف عن حوالي نصف المستحقات المالية التي حصل عليها من عمله في نيسان، وذلك على مدى خمس سنوات منذ عام 2010 وقدرها 10 مليارات ين (88 مليون دولار). كما أشارت الشركة أيضاً إلى مخالفات أخرى عديدة.

يذكر أن وسائل إعلام يابانية كانت كشفت بدورها، الجمعة، أنّ الرئيس السابق لمجموعة “نيسان” قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية.

المصدر: رويترز