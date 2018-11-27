الأهرام تتوشح بالعلم السعودي ترحيباً بمحمد بن سلمان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 08:14 صباحاً - في مشهد ترحيبي لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، كثالث المحطات العربية التي يقوم بزيارتها خلال هذا الأسبوع، توشحت الأهرام بالعلم السعودي، في مشهد تفاعل معه مغردون مصريون، مطلقين وسم #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي من شأنها تأكيد استمرارية العلاقة التاريخية بين البلدين.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل القاهرة يوم أمس الاثنين، في زيارة تعتبر الثانية خلال عام، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما، بهدف نشر المحبة والسلام برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمي والشعبي.

المصدر: العربية.نت