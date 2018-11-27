نحف: مقتل شاب جراء تعرضه للطعن خلال شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب يبلغ من العمر 38 عاما جراء تعرضه للطعن خلال شجار نشب في قرية نحف فجر اليوم الثلاثاء، كما أصيب شابين بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

وتلقت طواقم الإسعاف إخطارا عن جرحى في قرية نحف، حيث هرع طاقم طبي للمكان، وقدم إسعافات أولية لـ3 جرحى تعرضوا للطعن وصفت جراح أحدهم بالخطيرة جدا، حيث تم نقل الشاب الذي وصفت جروحه بالخطيرة جدا، إلى مستشفى الجليل في نهاريا، حيث أعلن الطاقم الطبي عن وفاة شاب متأثرا بجروحه التي أصيب بها بالقسم العلوي من جسمه.

في المقابل، تم تبليغ الشرطة التي قالت في بيانها لوسائل الإعلام، إنها تلقت بلاغا عن جرحى جراء شجار في قرية نحف، خلاله أصيب شاب بجروح خطيرة توفي على إثرها، حيث شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة والأسباب التي أدت على عملية الطعن.

وذكرت الشرطة، أنه تم اعتقال مشتبهين لضلوعهما بالشجار، حيث أصيبا بجروح طفيفة وأحيلا الى مستشفى زيف في صفد، علما أن خلفية الجريمة غير واضحة، بحسب بيان الشرطة.