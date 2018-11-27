انت الان تتابع ساندرز يعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧ ص

بيرني ساندرز

أعلن المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، بيرني ساندرز، عزمه الترشح للانتخابات المقبلة في 2020، وذلك بشرط أن يكون المرشح الأفضل للتغلب على الجمهوري دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال السيناتور المستقل البالغ من العمر 77 عامًا، في حديث لمجلة «نيويورك ماجازين»: «إذا ظهر شخص ثان قادر، لسبب أو لآخر، أن يقوم بعمل أفضل مني، فسأفعل وقتذاك كل ما بوسعي لكي يتم انتخابه». وتابع: «في حال اتضح أنني المرشح الأفضل للفوز على دونالد ترامب، فإنني سأكون على الأرجح مرشحا رئاسيا»، حسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وكان ترامب قد أكد في منتصف أكتوبر الماضي، أنه سيكون مرشحا لولاية ثانية من 4 سنوات في عام 2020، مبددا بذلك التكهنات حول نواياه.وقال الرئيس الأمريكي لشبكة «فوكس بيزنس» آنذاك، ردا على سؤال حول رغبته في الترشح: «نعم، 100%».جدير بالذكر أن ساندرز هو سياسي أمريكي وسيناتور ناشئ من فيرمونت، وهو مرشح كرئيس في