شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: نتابع مع الحكومة استعدادات توفير عربات الشفط وتطوير شبكات الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن نواب البرلمان يتابعون مع المحافظين أخر الاستعدادات الخاصة بمواجهة المحليات للطقس السئ الذى حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المحافظين أكدوا توفيرهم عربات شفط المياه، وتطوير شبكات الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة التى ستشهدها مصر خلال الأيام المقبلة، بجانب معالجة شبكة الصرف لضمان استمرار سيولة المرور خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن على المحليات أن تعالج انسداد بعض البلاعات، إلى توفير أعداد كافية من سيارات الشفط خاصة بالقرب من الأنفاق لمواجهة الأمطار الغزيرة.