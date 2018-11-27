شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حقوق الإنسان بالبرلمان: زيارة ولى العهد السعودى توثيق للعلاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن زيارة ولى العهد السعودى لمصر فى غاية الأهمية تؤكد أن مصر تقف بجوار المملكة العربية السعودية فى وقت الشدائد، والعكس.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذه الزيارة تؤكد تنامى العلاقات بين الشقيقين المصرى والسعودى، فهذا التعاون هو رسالة للعالم بأن مصر لن تتخلى عن شقيقتها فى الأوقات الصعبة.
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