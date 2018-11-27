معترفًا بأخطاء الفواتير.. وزير الكهرباء يكشف عن خطة تغيير العدادات التقليدية

مصراوي - كتب- محمد صلاح:
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يخدم خطوط الربط مع دول أوروبا، لافتا إلى أنه يخدم أيضا خط الربط الكهربائي بين مصر وقبرص.
وأوضح وزير الكهرباء، خلال المؤتمر الصحفي في ديوان الوزارة، الاثنين، أن هناك خطة للوزارة تستهدف تقوية شبكات التحكم في عام ٢٠١٩، بجانب تحسين شبكات التوزيع.
وأضاف، أن التعاقد مع شركة شعاع لتوفير كشافين لقراءة العدادات تنتهي بمجرد انتهاء العدادات التقليدية وبدء تعميم منظومة العدادات مسبوقة الدفع عن الكشافين ولم يتم تعيين...
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