وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة لطلاب أولى ثانوي: «هنريحهم»

مصراوي - كتبت - ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أعدت لطلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم نظام التقييم الجديد، مفاجأة سارة، بخلاف الجدول المقرر إعلانه، اليوم الثلاثاء، والذي يتضمن أداء مادة واحدة في اليوم مع إتاحة فواصل مناسبة بين الامتحانات، وزيادة الفترة المخصصة للإجابة.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" اليوم الثلاثاء، أن المفاجأة هي أن الامتحان الذي يؤدوه الطلاب ورقيًا في يناير المقبل قبل إجازة الفصل الدراسي الأول، سيكون تجريبيًا بشكل...