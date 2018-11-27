مصادر حزب الله للجمهورية: في النهاية سيتمثّل نواب اللقاء التشاوري بالحكومة

أكدت مصادر قيادية في ​حزب الله​ لصحيفة "الجمهورية" انّ "كرة الحل في موضوع ​الحكومة​ هي في يد رئيس الحكومة المكلف، وليس أي طرف آخر. وسبق لنا ان أبلغنا الجميع من دون استثناء اننا لسنا الجهة المعنية بحل مسألة تمثيل نواب اللقاء التشاوري في الحكومة، وهناك من كان وَفياً لحلفائه حتى آخر لحظة، وهناك من سعى الى إرضاء حلفائه حتى آخر رمق، ونحن من جهتنا أشد الأوفياء لحلفائنا ولن نتراجع عن ذلك على الاطلاق مهما طال الزمن".

وعن رفض ​الحريري​ التنازل لحل هذه العقدة، أكدت المصادر أنه " معروف عنّا اننا نُحسن الانتظار، والجميع يعلمون اننا انتظرنا سنتين ونصف لكي يتم انتخاب ​الرئيس ميشال عون​. نحن لن نتراجع عن دعمنا لمطلب تمثيل نواب اللقاء التشاوري، وسننتظر المبادرات العلاجية لهذه العقدة لكي تأتي من الحريري فهو الذي يحدد زمانها أكان في وقت قريب او غير ذلك، وسننتظره"، جازمة أنه "في النهاية سيتمثّل نواب اللقاء التشاوري في الحكومة، وسواء ارتفعت وتيرة هجومهم علينا او خَفّت، فهذا الضجيج لا يعنينا، ولن يؤثر على موقفنا لأننا اعتَدنا على مِثله، ولن يوصلهم الى اي نتيجة معنا، بل سيصلون في نهاية المطاف الى التسليم بأحقية هؤلاء النواب بأن يكونوا شركاء في الحكومة".