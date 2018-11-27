اوساط سنة 8 آذار للجمهورية: على الحريري أن يَمتثل لنتائج الانتخابات

أكدت أوساط سنة ​8 آذار​ للجمهورية أنه "يجب أن يَمتثل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لنتائج ​الانتخابات​ النيابية التي اكدت فوزنا وحضورنا، وفرضت تمثيلنا".

ورفضت الاوساط اتهام هؤلاء النواب بمحاولة الحصول على مقعد وزاري بالاحتيال، مؤكدة اننا "ربحنا الانتخابات، امّا ​تيار المستقبل​ فكان ممثلاً بـ36 نائباً في ​المجلس النيابي​ السابق، وفي الانتخابات الاخيرة خسر 16 نائباً. ومع ذلك، فهو يريد ان يَحتكم بكل التمثيل السنّي في الحكومة ويحرم على الفائزين حقهم في ذلك، ليظهر من خلال هذا الامر انه ما زال الممثّل الوحيد للسنّة في ​لبنان​، فيما نصف هؤلاء السنّة تقريباً هم خارج إطار تيار المستقبل هذه الحقيقة يجب أن يعترفوا بها".