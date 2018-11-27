مصادر بيت الوسط للجمهورية: بيان لكتلة المستقبل اليوم دعما للحريري

لاحظت مصادر بيت الوسط لصحيفة "الجمهورية" ما وصفتها الحملة المنظّمة والمُستهجنة التي تستهدف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووالده الشهيد رفيق الحريري.
وكشفت المصادر انّ "كتلة نواب المستقبل ستلتئم اليوم، وستصدر بياناً يؤكد على أمرين أساسيين: الأول، استنكار هذه الحملة المنظمة، مع الدعوة الى وَقفها فوراً منعاً لتردداتها السلبية على الوضع في البلاد. والثاني، دعم موقف الحريري من التشكيلة الجاهزة لديه، ودعوة الجميع الى إتمامها بتسمية من لم يسمِ بعد وزراءه، ذلك ان من يعتقد انّ مثل هذه المواقف قد تؤدي الى اعتذار الحريري هو مخطىء، ولن يتحقق له ما أراد".
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