زوار عون للجمهورية: حصة الرئيس الحكومية غير معرّضة لأيّ تعديل

أبلَغ زوّار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ صحيفة "الجمهورية" انّ "ما قصده الرئيس عون يمكن فهمه على انه هو من يلعب دور سليمان الحكيم وقد عرضت عليه قضية ام الصبي. ولذلك، فإنه وضعَ طرفي الأزمة في مواجهة متكافئة بينهما أمام سليمان الحكيم الذي عليه ان يفصل بينهما، وتحديد ام الصبي. فكل منهما يقول إنه ام الصبي، وعليهما إثبات من سيكون منهما الام الحقيقية، فليس لأيّ صبي في العالم أمّان اثنتان".

ولفت الزوّار الى انّ "ما ظهر واضحاً من التوصيف الجديد لرئيس الجمهورية، انّ التنازلات مطلوبة من الطرفين، وليس من الرئيس عون وحده. وانّ الحل الذي يمكن التوَصّل إليه لا يمكن ان يكون على حساب رئيس الجمهورية، وبالتالي فهو ليس على استعداد لمزيد من التنازلات، وبالتالي فإنّ حصته الحكومية غير معرّضة لأيّ تعديل"، مؤكدين أن "الحل المطلوب سيكون على حساب الطرفين اللذين يدّعيان انّ كلّاً منهما هو أم الصبي".