مجلس النواب الليبي يعلن اعتماد تعديل يقسم البلاد إلى 3 دوائر

أعلن المتحدث باسم ​مجلس النواب​ الليبي عبد الله بليحق، في بيان، أن "المجلس أقرّ تعديلا على الإعلان الدستوري المؤقت منذ 2011، يقسم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية بدلا من واحدة".

ولفت إلى أن "البرلمان أستأنف جلسته الرسمية، الإثنين، برئاسة رئيسه ​عقيلة صالح​، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة"، مشيراً إلى أنه "تم إقرار تعديل دستوري يتضمن تحصين المادة السادسة، من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، بحيث تقسم ​ليبيا​ إلى ثلاث دوائر".

وأوضح أن "المادة السادسة تنص على ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم (شرق، غرب، جنوب) على حدى، بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب على مستوى البلاد لتمرير الدستور".

وأكد بليحق أن "الأمر جرى بتصويت أكثر من 102 نائبا على التعديل الدستوري العاشر"، دون ذكر العدد الإجمالي لعدد النواب الذين حضروا الجلسة، وما إذا كان التعديل لا يحتاج إلى الأغلبية الموصوفة (120 نائب).