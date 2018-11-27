ترامب:الطلاق بين بريطانيا واتحاد أوروبا قد يضر بالتجارة بين واشنطن ولندن

حذّر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من أنّ اتّفاق الطلاق الذي تمّ توقيعه بين ​المملكة المتّحدة​ والاتّحاد الأوروبي قد يضرّ بالتجارة بين ​واشنطن​ ولندن.

ولفت ترامب لصحافيين في البيت الأبيض إلى انه "يبدو أنّه اتّفاق جيّد جدًا للاتّحاد الأوروبي" غير أنه أضاف "علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتّحدة بالقيام بالتجارة أم لا". وقال: "إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمرًا جيّدًا".