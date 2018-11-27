أكد جهاز الأمن الروسي، في بيان، أن "الجانب الأوكراني أثناء حادثة البحر الأسود لم ينفذ مطالب روسيا بتقديم طلب للمرور في مضيق كيرتش"، مشيراً إلى أن "موظفين من جهاز الأمن الأوكراني تواجدوا داخل إحدى السفن المحتجزة في مضيق كيرتش".
وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن الجيش الأوكراني أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.
فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".
شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأمن الروسي: الجانب الأوكراني لم ينفذ مطالبنا بتقديم طلب للمرور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .