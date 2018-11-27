جهاز الأمن الروسي: الجانب الأوكراني لم ينفذ مطالبنا بتقديم طلب للمرور

أكد جهاز الأمن الروسي، في بيان، أن "الجانب الأوكراني أثناء حادثة البحر الأسود لم ينفذ مطالب ​روسيا​ بتقديم طلب للمرور في مضيق كيرتش"، مشيراً إلى أن "موظفين من ​جهاز الأمن الأوكراني​ تواجدوا داخل إحدى السفن المحتجزة في مضيق كيرتش".

وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".