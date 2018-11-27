ساندرز يعتزم الترشّح لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2020

أعلن المرشّح السابق للرئاسة الأميركيّة ​بيرني ساندرز​ أنّه يعتزم الترشّح للرئاسة في العام 2020 في حال شعر أنه "المرشّح الأفضل" للتغلّب على الجمهوري ​دونالد ترامب​.

وأوضح السناتور المستقلّأنه "إذا ظهر شخص ثانٍ قادر، لسبب أو لآخر، أن يقوم بعمل أفضل منّي، فسأفعل وقتذاك كلّ ما بوسعي لكي يتمّ انتخابه".

وأضاف ساندرز أنّه في حال "اتّضح أنني المرشّح الأفضل للفوز على دونالد ترامب، فإنني سأكون على الأرجح مرشّحًا".