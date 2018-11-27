مقتل شخص واصابة 5 آخرين خلال حادث صدم في نيويورك

ذكرت وسائل اعلام أميركية أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرين، في مقاطعة ​مانهاتن​ بمدينة ​نيويورك​ الأميركية، خلال محاولة سائق ركن سيارته. وقال شاهد عيان يدير موقف للسيارات بالقرب من الحادث لصحيفة ​نيويورك بوست​ "رأيت الناس تحت السيارة ، والكثير من الدماء." ووضعت إدارة ​شرطة نيويورك​ إستشارات مرورية تحث المواطنين على تجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

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