السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مطار القاهرة

استقبل الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ​مطار القاهرة​ في إطار الجولة العربية التي يجريها محمد بن سلمان.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قد أعلن أنه "من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية".

وكان ولي العهد السعودي قد زار كلا من ​الامارات​ و​البحرين​ وسيتوجه إلى ​الجزائر​ وتونس.