إلقاء الغازات المسيلة للدموع على المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أميركا

واصلت قوات الأمن على الجدار الحدودي الفاصل بين ​الولايات المتحدة​ و​المكسيك​ إلقاء ​الغاز​ات المسيلة للدموع على ​المهاجرين​ الذين يحاولون الوصول إلى ​أميركا​، وذلك بعد قرار إغلاق الحدود المكسيكية.

وقدمت وزارة الخارجية المكسيكية مذكرة دبلوماسية الى ​الحكومة الأميركية​ أمس الاثنين، تدعو إلى "تحقيق شامل" فيما وصفته بأنه أسلحة غير قاتلة موجهة الى الأراضي المكسيكية.

وأطلقت السلطات الأميركية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المهاجرين في المكسيك الأحد الماضي بالقرب من المعبر الحدودي الذي يفصل مدينة تيخوانا المكسيكية عن ​سان دييغو​ بولاية كاليفورنيا، بعد أن حاول بعضهم العبور إلى الولايات المتحدة.