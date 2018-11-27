القسام: معلومات شعبية تساعدنا لتتبع تسلل القوة الإسرائيلية لغزة

أعلن المتحدث باسم كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" أبو عبيدة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "معلومات شعبية تساعد الكتائب في تتبع خيوط عملية تسلل القوة الإسرائيلية لقطاع غزة في 11 تشرين الثاني الحالي".
ولفت إلى أن "أهلنا وشعبنا في كل أماكن تواجده وأحرار أمتنا قدموا الكثير من المعلومات المهمة والقيمة التي تخدم المقاومة فيما يخص تداعيات عملية تسلل القوة الإسرائيلية الخاصة لقطاع غزة".
وأوضح أن "هذه المعلومات استفدنا منها بشكل حقيقي وساعدت ولا تزال في تتبع خيوط العملية الفاشلة، وذلك بعد نشرنا لصور أفراد القوة الصهيونية الخاصة".
وأكد على أننا "نشكر ونحيي أبناء شعبنا في كل الساحات الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والرهان، وأنهم السند الحقيقي للمقاومة وندعوهم للمزيد من التفاعل والإسناد للمقاومة في هذه القضية".
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