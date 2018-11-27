أستراليا: أمطار وعواصف وفيضانات تنتظر سيدني غداً

ستشهد معظم مناطق شرق ولاية NSW والعاصمة سيدني أمطاراً غزيرة غداً الأربعاء مع احتمال حصول فيضانات في بعضها .

وبحسب مكتب مصلحة الأرصاد الجويّة ستتراوح كمية الأمطار التي ستهطل غداً بين 50 و 120 ملم في سيدني ، بين 100 و 150 ملم في Wollongong، وبين 90 و 150 في Campbelltown وبين 60 و120 ملم في Penrith. وقال المكتب أيضاً أن هناك احتمال كبير لهبوب عواصف رعدية في سيدني بين فترتي الصباح وبعد الظهر.

كما أصدرت السلطات تحذيراً من إمكانية حصول فيضانات يوم الأربعاء بين منطقتي Central Coast و Illawarra Coast إضافة إلى احتمال مماثل في Parramatta River.

ومع انحسار الأمطار مساء الأربعاء، على السكان أن يحذروا من هبوب رياح قوية قد تكون لها آثار مخربة في بعض المناطق.