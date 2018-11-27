شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية البرلمان: مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب رسالة مصر على تنمية الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتأهيل 10 آلاف شاب، يؤكد اهتمام الرئيس بالتعاون مع الشباب الأفريقى فى مختلف المجالات.

وأضاف أمين سر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذه المبادرة هى رسالة على حرص مصر الشديد بشأن تنمية قدرات وتوفير الفرص الملائمة لشباب أفريقيا.

ولفت أمين سر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى أن هذه المبادرة تدفع الشباب إلى أن يزيد من مهاراته، ويجد نفسه فى برامج التطبيقات الرقمية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن إطلاق مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، للتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.