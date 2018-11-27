انت الان تتابع محلل ON sport: اقتحام غالي لمجلس الأهلي مشكلة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٩ ص

حسام غالي

أكد كريم سعيد، محلل قناة «ON sport»، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لديه مشكلة تحتاج إلى حل، تجاه تصرف حسام غالي، قائد الفريق الأحمر السابق، والمنسق العام لقطاع الكرة، باقتحام اجتماع المجلس بجلسة 15 نوفمبر الحالي. وكان حسام غالي، ومحمد فضل، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، قد تقدما باستقالتهما، بسبب رفضهما القاطع لقرار مجلس إدارة الأهلي، بتعيين هيثم عرابي في اللجنة، حيث أفادت تقارير بتقديمهما مستندات وتسجيلات صوتية تؤكد حصول الأخير على عمولات أثناء توليه منصب مدير التعاقدات في 2015.

وأشار سعيد، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «ملعب ON»، إلى أن الأزمة لم تعد متوقفة على الاختلاف حول أسماء لجنة التعاقدات، لأن هناك تصرفا خاطئا من غالي باقتحام الاجتماع.وشدد: «إذا رأى مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم وجود أي مشكلة في تصرف حسام غالي، واقتحامه للاجتماع فى أثناء انعقاده، ستكون المشكلة لدى مجلس