محلل ON sport: اقتحام غالي لمجلس الأهلي مشكلة كبيرة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٩ ص
حسام غالي
أكد كريم سعيد، محلل قناة «ON sport»، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لديه مشكلة تحتاج إلى حل، تجاه تصرف حسام غالي، قائد الفريق الأحمر السابق، والمنسق العام لقطاع الكرة، باقتحام اجتماع المجلس بجلسة 15 نوفمبر الحالي. وكان حسام غالي، ومحمد فضل، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، قد تقدما باستقالتهما، بسبب رفضهما القاطع لقرار مجلس إدارة الأهلي، بتعيين هيثم عرابي في اللجنة، حيث أفادت تقارير بتقديمهما مستندات وتسجيلات صوتية تؤكد حصول الأخير على عمولات أثناء توليه منصب مدير التعاقدات في 2015.
وأشار سعيد، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «ملعب ON»، إلى أن الأزمة لم تعد متوقفة على الاختلاف حول أسماء لجنة التعاقدات، لأن هناك تصرفا خاطئا من غالي باقتحام الاجتماع.وشدد: «إذا رأى مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم وجود أي مشكلة في تصرف حسام غالي، واقتحامه للاجتماع فى أثناء انعقاده، ستكون المشكلة لدى مجلس
وأشار سعيد، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «ملعب ON»، إلى أن الأزمة لم تعد متوقفة على الاختلاف حول أسماء لجنة التعاقدات، لأن هناك تصرفا خاطئا من غالي باقتحام الاجتماع.
وشدد: «إذا رأى مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم وجود أي مشكلة في تصرف حسام غالي، واقتحامه للاجتماع فى أثناء انعقاده، ستكون المشكلة لدى مجلس الإدارة نفسه».
من جانبه، علق الناقد الرياضي أحمد عز الدين على الأمر، موضحًا أن الأزمة تكمن في عدم إيجاد مجلس إدارة النادي الأهلي توصيفا لمنصب حسام غالي، متمًا أن أي اسم من الثلاثي عدلي القيعي، ومحمد فضل، وهيثم عرابي، سيكون قادرا على إبرام الصفقات التي يحتاجها الفريق بشرط توافر المال اللازم لذلك.
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