انت الان تتابع طهران تحاول وقف التظاهرات المنددة بالأوضاع المعيشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ ص

يحاول مسؤولون إيرانيون خلق أسباب شتى، وذرائع متعددة لكبح جماح التظاهرات المتواصلة ضد ملالي طهران، بسبب الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، حذر رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، الاثنين، من عمال غاضبون على مستوى معيشتهم من التسبب بفوضى في البلاد، في حال تصعيد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 أسابيع. جاء ذلك خلال جلسة عمل تزامنت مع الاحتجاجات الغاضبة في مصنع سكر كبير في غرب إيران، ومع ازدياد تذمر السكان من ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، عن لاريجاني قوله: «إن العدو يحاول استغلال بعض المطالب، ويجب على العمال ألا يسمحوا بأن تصبح مطالبهم ذريعة أو أداة للعدو، ولبث فوضى في البلاد». واعتبر لاريجاني أن مستوى معيشة الموظفين والعمال يتعرض لضغوط كبيرة بسبب التضخم، وقال إن على