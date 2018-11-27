طهران تحاول وقف التظاهرات المنددة بالأوضاع المعيشية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ ص
يحاول مسؤولون إيرانيون خلق أسباب شتى، وذرائع متعددة لكبح جماح التظاهرات المتواصلة ضد ملالي طهران، بسبب الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، حذر رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، الاثنين، من عمال غاضبون على مستوى معيشتهم من التسبب بفوضى في البلاد، في حال تصعيد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 أسابيع. جاء ذلك خلال جلسة عمل تزامنت مع الاحتجاجات الغاضبة في مصنع سكر كبير في غرب إيران، ومع ازدياد تذمر السكان من ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، عن لاريجاني قوله: «إن العدو يحاول استغلال بعض المطالب، ويجب على العمال ألا يسمحوا بأن تصبح مطالبهم ذريعة أو أداة للعدو، ولبث فوضى في البلاد». واعتبر لاريجاني أن مستوى معيشة الموظفين والعمال يتعرض لضغوط كبيرة بسبب التضخم، وقال إن على
ونقلت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، عن لاريجاني قوله: «إن العدو يحاول استغلال بعض المطالب، ويجب على العمال ألا يسمحوا بأن تصبح مطالبهم ذريعة أو أداة للعدو، ولبث فوضى في البلاد».
واعتبر لاريجاني أن مستوى معيشة الموظفين والعمال يتعرض لضغوط كبيرة بسبب التضخم، وقال إن على الحكومة أن تتصدى لهذه المسألة وتنكب فورا للعمل على حل مشاكلهم.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس السلطة القضائية قوله: «يجب أن تلبى طلبات العمال بشكل معقول، وعبر التفاهم مع أرباب العمل وبمشاركة الحكومة والنظام القضائي»، مضيفا أن تحقيق المطالب لن يتم أبدا عبر الشغب أو حركات تتنافى مع النظام العام.
ودخل إضراب مصنع السكر «هفت تابيه» بمنطقة سوزي الواقعة على بعد أكثر من 500 كيلومتر جنوبي طهران، الاثنين، يومه الثاني والعشرين.
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