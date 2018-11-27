شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول القراءات التراكمية لعدادات الكهرباء بشبرا وارتفاع قيمة الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا والساحل ، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حول القراءات التراكمية لعدادات الكهرباء مما يتسبب فى ارتفاع فواتير الكهرباء للمواطين .

وأوضح زيدان فى تصريح لـ" الخليج 365" أنه تلقى عشرات الشكاوى من المواطنين بالدائرة، بشأن بشكل مبالغ فيه ،دون ابداء اسباب واضحة من قبل شركة الكهرباء عند تقديمهم تظلمات والتماس حول ارتفاع قيمة الفواتير.

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل ، بسرعة إدراج وإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة واستدعاء الوزير للوقوف على الخلل فى المنظومة وايجاد حلول جذرية له، من حيث القراءات الوهمية من قبل الكشافين وكتابة عدد كيلوهات مستخدمة دون المرور على المنازل مما يسبب معاناة للمواطنين.