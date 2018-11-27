شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: التحالف الاستراتيجى بين مصر والسعودية صخرة آمان للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الزيارة التى يقوم بها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة أنها زيارة كبيرة فى توقيت حساس حيث تنشط قوى الشر فى العمل على الإيقاع بالمنطقة وبدولها الكبيرة.

ولفت فى بيان له اليوم، إلى أن التفجير الارهابى الأخير فى المنيا ومحاولة توسيع قضية خاشقجى الجنائية والنفخ فيها بأكثر مما تحتمل. يؤكد اتساع دائرة المؤامرة على المنطقة وخصوصا ناحية دولها الكبرى.

وشدد نائب أسوان، على أن زيارة ولى العهد السعودى تدشن مرحلة جديدة من القوة والمشاريع المشتركة والرؤية الموحدة بين القاهرة والرياض. وتؤكد بكل عزيمة أن مصر والسعودية أكبر من أى مؤامرة وأن الوقفة أمام محور الشر لن يتم التهاون بها، متابعا: فزيارة بن سلمان للقاهرة فرصة لشحذ القوى من جديد وتعزيز العلاقات المصرية – السعودية فى مختلف المجالات.