انفراد| مذكرة النائب العام ضد رئيس الزمالك في قضية أموال عامة

كتب: ولاء نعمة الله

حصلت "الوطن" على صورة ضوئية من المذكرة المقدمة من النائب العام المستشار نبيل صادق إلى مجلس النواب بشأن طلب رفع الحصانة لتحريك دعوى جنائية ضد رئيس نادي الزمالك، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستناقش طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك في اجتماعها صباح الغد.