بالفيديو ..الكهرباء ترد علي زيادة أسعار "الفواتير" لشهر نوفمبر

كتبت -تغريد سيد:

رد أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، علي زيادة قيمة فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر.

فأكد" حمزة" في مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع علي فضائية " الحدث اليوم " ، أن العامل البشري في هو السبب في وجود في بعض القراءات المغلوطة للعدادات.

و أوضح " حمزة" ، انه لم يتم زيادة أسعار الكهرباء كما يدعي البعض ، لافتا إلي أن وزير الكهرباء شدد علي ضرورة دقة قراءات العدادات لذلك يجب علي المواطنين تقديم شكاوي في حال وجود قراءات مغلوطة.