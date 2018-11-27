Loading the player...
أقدم المجلس البلدي في منطقة "فيتزروي نورث" في ملبورن بأستراليا على خطوة غريبة تهدف إلى دفع سائقي السيارات إلى تخفيف السرعة في أحد الشوارع المزدحمة مروريا.
وفوجئ المشاة والسائقون بوجود "معبر مشاه معلق" في الشارع، ليتبين لاحقا أنه رسم ثلاثي الأبعاد ويتسبب بخداع بصري يعتقد السائقون والمارة أنه "معلق".
وقال المجلس البلدي إنه يهدف من وراء هذا الخداع البصري إلى تحسين أمن المشاة في المنطقة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأشار المجلس إلى أنه أقدم على هذه الخطوة بالتعاون مع سوبر ماركت في الحي لتطوير المفهوم الثلاثي الأبعاد لمعبر المشاة، بما يحفظ أمن المارة وسلامتهم.
ولو نظر إلى المعبر من زاوية معينة، فإنه يبدو أشبه بمكعبات مستطيلة الشكل تخرج من وسط الشارع، كما تبدو كبلاطات في جسر معلق لعبور المشاة.
وعبر بعض السائقين عن شكوكهم بشأن الفكرة، لكن أحدهم قال "الفكرة جميلة لكنها خطيرة".
وأضاف "أنها مع الوقت تفقد بريقها، كما تفقد بعدها الثلاثي وتصبح عادية، خصوصا مع الغبار في الشارع".
يشار إلى أن هذا النوع من المعابر الثلاثية الأبعاد ليس الأول من نوعه، فقد سبق تجربته في مناطق بأيسلندا والصين ونيوزيلندا.
شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: بالفيديو.. "خداع بصري" لتخفيف سرعة السيارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العنكبوت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العنكبوت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .