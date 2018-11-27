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شكرا لقرائتكم خبر عن «حصاد الأسلحة».. جرائم الحوثي ترويها دماء أطفال اليمن والان نبدء بالتفاصيل
الطفل عصام أصابته رصاصة حوثية غادرة (اليوم)
الطفل عصام أصابته رصاصة حوثية غادرة (اليوم)
ساحة دماءتطوع عدد من أبناء الحي، تواجدوا قرب الملعب الترابي لنقله على متن سيارة مكشوفة إلى مستشفى الصفوة وهو أحد المشافي، التي تدعمها المملكة في تعز. وفي قسم الطوارئ، اكتشف الأطباء أن كاحل قدم عصام قد تهشم تماما، فيما تلفت الأنسجة والشرايين ما جعل معالجتها مستحيلة.
وفي لقاء مع صحيفة ”الخليج 365”، يقول الطفل عصام وفي صوته انكسار وألم: أريد أن ألعب كرة القدم مرة أخرى..!!، بينما قال والده الذي يعمل معلما بإحدى المدارس الثانوية: بعد حادثة ابني رفض كل أطفال الحي ممارسة الكرة في ذلك الملعب، بل لم يتجرأوا على الاقتراب منه، وتابع: أصبح يسكن ذاكرتهم بأنه ساحة دماء، والجريمة لن تغادر مخيلتهم أبدا.
» علاج بالخارج
ويضيف عبدالحكيم؛ وهو ينظر بحزن إلى طفله الممدد على السرير: أبلغنا الأطباء بالضرر الفادح، الذي تعرض له كاحله، ونصحوني بنقله إلى الخارج، لكن وضعنا المالي لا يسمح لنا بذلك، ما قد يضطر الأطباء إلى بتر قدمه لمنع حدوث مضاعفات صحية خطيرة.
البريء عصام يرقد في مستشفى الصفوة منذ يوم السبت الموافق 17 نوفمبر الجاري، فيما تلقى قبله مئات الأطفال الرعاية الطبية ذاتها على نفس هذه الأسرّة البيضاء بعد تعرضهم لإصابات قاتلة من أسلحة حوثي إيران.
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