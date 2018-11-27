شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون خليجيون وعرب يشيدون بنجاح انتخابات البحرين والان نبدء بالتفاصيل

شهدت البحرين في دورة الانتخابات الأخيرة السبت الماضي، تغطية إعلامية خليجية وعربية ودولية، أشاد بعدها الإعلاميون الحاضرون، بالجهود المبذولة وحسن الضيافة وجاهزية المركز الإعلامي لانتخابات 2018 التي خرجت على أكمل صورة، وبلغ عدد الإعلاميين السعوديين 17 صحافيا، يمثلون 18 جهة إعلامية مختلفة بالمملكة، كما مثلت 120 جهة إعلامية خارجية أخرى.

» شفافية ونزاهة

وذكر الإعلامي الكويتي محمد ذعار أن حكومة مملكة البحرين سعت من خلال الانتخابات النيابية لعام 2018، إلى مزيد من الشفافية والنزاهة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لعدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في تغطية الانتخابات.

وأشار إلى أن ما ساعد أكثر على نجاح العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها وجود 213 مراقباً من أعضاء المجتمع المدني في مملكة البحرين.

» تجربة ثرية

من جانبه تحدث الصحافي العماني عامر بن عبدالله الأنصاري ممثل جريدة عُمان عن التجربة قائلا: التجربة البحرينية ثرية جدا، وتشهد فصلا انتخابيا تراكميا في الخبرات وآلية التعاطي مع الانتخابات.

وأضاف الأنصاري: يظهر ذلك بجلاء من خلال متابعة الإحصائيات الواردة بالمنشورات الإعلامية، فالانتقال في إعداد الناخبين والمرشحين للمجلسين النيابي والبلدي، يمثل انتقالا كبيرا، وهذا إن دل فإنما يدل على نضج التجربة البحرينية حكومة وشعبا على حد سواء.

» المركز الإعلامي

وأوضح الصحافي العماني الأنصاري: عندما أقول حكومة وشعبا أقصد بذلك كافة مكونات المجتمع من الذكور والإناث، فللمرأة نصيب ومساهمة في هذا النضج البرلماني.

وحول المركز الإعلامي قال: يعتبر ملتقى إعلاميا يجتمع فيه نخبة من الإعلاميين العرب، وهذا بحد ذاته فرصة لتبادل الخبرات والتناقش في كل ما يتعلق بالإعلام، إلى جانب الهدف الرئيسي وهو تغطية العملية الانتخابية للبرلمان البحريني والحركة الديمقراطية في البلد.

وختم الأنصاري حديثه بالقول: أشكر القائمين على المركز الإعلامي الذين وفروا لنا بيئة مثالية مجهزة بكافة الوسائل التقنية الحديثة التي تعين على توصيل المادة الإعلامية إلى المؤسسة التي أنتمي إليها وهي مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان.

» إقبال كبير

من جانبه، وصف مراسل قناة إكسترا نيوز المصرية، أحمد رجب الانتخابات البحرينية بأنها يجب أن تحترم، متمنيا أن تتوج بالنجاح، مؤكدا أنها لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين البحرينيين وأشاد بالتنظيم وحسن الاستقبال.

وفي السياق، يقول الإعلامي الإماراتي طلال الهنداسي: إن التجربة الانتخابية في البحرين عريقة جدا.

ونوه الهنداسي من خلال تغطيته الميدانية لمراكز الاقتراع بالإقبال الكبير من المواطنين البحرينيين على المراكز الانتخابية من خلال الطوابير الطويلة، مشيدا بالجهود التي بذلتها وزارة الإعلام في مملكة البحرين متمثلة في مركز الاتصال الوطني.