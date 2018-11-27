شكرا لقرائتكم خبر عن الزي العماني.. أناقة وبساطة بألوان زاهية والان نبدء بالتفاصيل

تحرص النساء في جميع أقطار الأرض، ومنذ قديم الزمان على التزين في ملبسها، حيث تتميز كل دولة بزي تجمع عليه كل نسائها، وذلك بما يناسب بيئتهن وعاداتهن وتقاليدهن، ويستوحى مثل هذا الزي من التراث الشعبي للمنطقة، وتميزت نساء سلطنة عُمان بلبس الفساتين المطرزة ذات الألوان اللافتة، والخلاخيل في أقدامهن، حيث تتسم أزياؤهن بالأناقة والبساطة في آن واحد.

» ترتر وخرز

ورغم اختلاف الأزياء النسائية العُمانية من منطقة إلى أخرى، إلا أن هناك ثلاث قطع أساسية يجب أن تتوافر في أي زي أولها حجاب الرأس، ويطلق عليه عدة أسماء، مثل لحاف أو قاية، وتتفنن العُمانيات في تزيينه بالنقوش باستخدام الترتر والخرز الملون، وربما يضاف إليه عند الأطراف ما يعرف بالشلاشل، وهي خيوط ملونة تتشكل من ثلاثة أو أربعة ألوان. وثانيها الثوب أو الكندورة، ويتكون من الردون أي الأكمام، التي تطرز يدويا، وتأتي في تشكيلات مختلفة.

أما الشق الذي يتوسط الصدر، فتستخدم في تطريزه السفة والسنجاف، وهي أنواع من النقوش الجاهزة وعادة ما تكون باللونين الأحمر والبنفسجي، وأخيراً السروال الذي يكون واسعا من الأعلى وضيقا من الأسفل عند القدمين مع تنوع في النقش والتطريز بحسب المناطق.

» زينة رجالية

وتميز الرجل العُماني أيضا بزي يتسم بالبساطة والتكيف مع البيئة المحيطة، وهو ثوب طويل ذو عنق مستدير يحيط به شريط رفيع.

أما لباس الرأس، فهو العمامة ذات الألوان المتعددة، والكمة وهي طاقية مطرزة باليد بأشكال وزخارف جميلة، ويتزين الرجال بالخنجر العُماني المطرز والمصنوع من الفضة الخالصة، وأحياناً يلف الشال حول الوسط فوق حزام الخنجر وهو من نفس نوع ولون العمامة.

ويكتمل الزي بلبس البشت فوق الدشداشة وهو عباءة رجالية مطرزة الأكمام والأطراف.