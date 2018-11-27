شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يحذرون من فوضى تقودها جماعات تخريبية برعاية «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

حذر سياسيون لبنانيون من لجوء «حزب الله» إلى تحريك الشارع من بوابة «الأحباش» لزعزعة الاستقرار الأمني في البلاد، خاصة بعد تحركات لهذه الجماعة المشبوهة، التي ترتبط بأجهزة المخابرات السورية وحزب الله، فهل يطلق الحزب الذي يتقن فن «التخريب» و«الدمار» صافرة «الفوضى» لجماعة الأحباش؟.

» عون رهينة

ويوضح عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، في تصريح لـ«اليوم»، أنه يوجد «عدة احتمالات تتعلق بالوضع القائم في هذه اللحظة»، لافتاً الى أن «هناك مَنْ يعتقد أن الأمور وصلت إلى حدّ تغيير قاعدة النظام والعودة إلى مسألة حجم أكبر للطائفة الشيعية داخل السلطة التنفيذية، لذلك فإن تصعيد هذه الأزمة حاليا قد يكون هو الهدف».

وأضاف: «أما الاحتمالات الأخرى فهي تتعلق بملف العقوبات ومسألة الضغط بهذا الخصوص لكن هذا بالتأكيد بدأ يرمي بثقله على الشارع وقد يكون هنالك بعض التحركات الأمنية لحزب الله، كما اعتدنا على مدى سنوات طويلة، تؤدي للضغط من جديد على الحكم وعلى الرئيس المكلف».

» علاقة مخابراتية

وأوضح علوش: «تاريخياً، كانت علاقة الأحباش في لبنان مع المخابرات السورية ودائماً يلجأون إلى طرف قوي أو فاعل لكي يحميهم، لذلك لا أستغرب أن يكون هنالك شيء يحاك بهذا الخصوص، ودفع طرف سني لكي يتحرك بالإنابة عن حزب الله، وحركة الأحباش هي دائماً السباقة في هكذا تحركات».

» اللجوء للشارع

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في تصريح لـ«اليوم»، أنه «عندما يريد حزب الله زعزعة الوضع الأمني في لبنان يجنّد حلفاءه، واليوم يحاول حزب الله القول إن الأزمة، التي تعيشها الحكومة ناتجة عن مشكلة سنية ـ سنية، وأن الرئيس سعد الحريري يقصي ممثلي السنة من خارج المستقبل».ويلفت إلى أن «حزب الله يجد في جماعة الأحباش أرضا خصبة أو أداة طيعة ليحركها في الساحة السنية، إلا أن الحزب لا يتكل عليهم وحدهم، بل يطلب منهم إطلاق الإشارة ومن ثم يلجأ لزعزعة الوضع على الأرض كما حدث في 7 مايو وفي محطات أخرى»، موضحاً أن «لدى حزب الله الكثير من الأدوات والوسائل لكي يحرك بها وسائل التخريب على الأرض».

» وضع خطر

وتساءل دياب: « هل يلجأ نصرالله إلى تسخين الوضع ميدانياً لإجبار الرئيس الحريري على الموافقة على توزير حلفاء نصرالله من السنة، أعتقد أنه خيار مخيف إن قرر اللعب بالورقة الأمنية، لأنه قد يعلم كيف تبدأ الأمور، ولكن لا أحد يعلم كيف تنتهي، وإذا استغل حزب الله ورقة الأحباش فهم مَنْ سيدفعون الثمن لا أحد سواهم».