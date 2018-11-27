انت الان تتابع الطويلة: استقدام حكام أجانب يؤثر اقتصاديًا على مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤١ ص
أبدى محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم اعتراضه على تعيين 4 حكام فقط لمباراة ناديه أمام نظيره بيراميدز، المقرر إقامتها الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال الطويلة في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»، إنه من أكثر المؤيدين لتجربة بيراميدز وحريص على استمرارها، ويؤيد الإستثمار الرياضي في مصر، لكن لا يجب أن يظهر بيراميدز بأنه مميز عن بقية أندية الدوري المصري. وأضاف: «بيراميدز طلب حكام أجانب للمباراة وفوجئنا بأن عددهم 4 فقط».
وأوضح: «هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وخلل لمقاييس العدالة بين الأندية في ظل لعب باقي المباريات بـ 6 حكام». واعترض رئيس النجوم، على تعيين 4 حكام فقط للمباراة النجوم وبيراميدز في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أنه لا يمانع خوض المباراة بطاقم تحكيم تونسي ومعه ثنائي مصري». وأضاف: «لن أصدر
وأوضح: «هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وخلل لمقاييس العدالة بين الأندية في ظل لعب باقي المباريات بـ 6 حكام».
واعترض رئيس النجوم، على تعيين 4 حكام فقط للمباراة النجوم وبيراميدز في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أنه لا يمانع خوض المباراة بطاقم تحكيم تونسي ومعه ثنائي مصري».
وأضاف: «لن أصدر مشاكل لاتحاد الكرة المصري ولكن هناك أفكارا لحل الأزمة مثل الفكرة التي طرحتها، ولا أظن أن مسؤولي نادي بيراميدز سيعترضون على وجود ثنائي مصري من بينهم الحكم الرابع خاصة أن استقدام بيراميدز لطاقم أجنبي سيكلفه 450 ألف جنيه عن كل مباراة، وهو ما يعني أن خوضه 10 مباريات بأطقم أجنبية سيكلفه 4 ملايين و500 ألف وهو ما سيؤثر اقتصاديًا على البلاد».
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